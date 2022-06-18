Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вся лінія зіткнення на Луганщині - це одна велика гаряча точка. Сєверодонецьк і околиці під ворожим вогнем. Працює артилерія, авіація. Наші хлопці тримають оборону та наносять контрудари росіянам. У Сєверодонецьку та околицях противник успіхів немає. Другий напрямок - це Лисичанськ - Устинівка - Тошківка. Там у росіян успіху немає, але працює артилерія й авіація. Третій напрямок від Попасної в бік Берестового - продовжуються спроби ворога штурмувати Берестове й взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк. Дуже гаряче на напрямку Врубівка - Золоте - Оріхове", - зауважив Власенко.

Також голова ВЦА Сєверодонецького району додав, що логістика для військових залишається.

"Підкріплення ЗСУ залишається. Є проблема з цивільними. Евакуації населення немає, гуманітарну допомогу не поставляють", - підкреслив Власенко.

Російські війська продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а оборона України залишається міцною

Російські окупанти у п'ятницю, 17 червня, здійснили невдалу спробу зміцнити свої позиції на околицях Сєверодонецька та продовжують наступ на Слов'янськ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb









