Лінія зіткнення на Луганщині є однією великою гарячою точкою, - голова ВЦА Власенко
Голова ВЦА Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що ЗСУ тримають оборону та наносять контрудари ворогу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вся лінія зіткнення на Луганщині - це одна велика гаряча точка. Сєверодонецьк і околиці під ворожим вогнем. Працює артилерія, авіація. Наші хлопці тримають оборону та наносять контрудари росіянам. У Сєверодонецьку та околицях противник успіхів немає. Другий напрямок - це Лисичанськ - Устинівка - Тошківка. Там у росіян успіху немає, але працює артилерія й авіація. Третій напрямок від Попасної в бік Берестового - продовжуються спроби ворога штурмувати Берестове й взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк. Дуже гаряче на напрямку Врубівка - Золоте - Оріхове", - зауважив Власенко.
Також голова ВЦА Сєверодонецького району додав, що логістика для військових залишається.
"Підкріплення ЗСУ залишається. Є проблема з цивільними. Евакуації населення немає, гуманітарну допомогу не поставляють", - підкреслив Власенко.
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