"Лише обстріли території України і блокування цивільних суден": військовий експерт про участь Чорноморського флоту РФ у війні проти України

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Після знищення крейсера "Москва" росіяни почали обережніше використовувати власний Чорноморський флот. Зараз участь Чорноморського флоту РФ зводиться лише до обстрілів території України та блокування цивільних суден в морі. Однієї з причин обережного використання свого флоту в Чорному морі є поява в України безпілотних морських дронів.Тому сьогодні вони змушені ховати свій флот. Росіяни розуміють, що вартість кораблів та вартість морських дронів просто неспівставні, а ефект величезний", - пояснив Попович.

Експерт також пояснив важливість знищення артилерійських систем противника для просування наших військ

"Всі ми розуміємо, що артилерія відіграє велику роль в цій війні. Значна кількість втрат йде саме від артилерії. Тому, для того, щоб ми могли успішно просуватись, нам потрібна значна перевага в артилерії. Крім того, якщо ми говоримо про прорив першої лінії оборони, а це мінні поля росіян, які підтримувались артилерійським вогнем противника, то для просування нам треба було знищити саме артилерію противника. Потім просуватись по мінним полям буде простіше", - додав він.