"Лише обстріли території України і блокування цивільних суден": військовий експерт про участь Чорноморського флоту РФ у війні проти України
Військовий експерт Денис Попович розповів, що через втрати Чорноморського флоту РФ його роль у війні звелась лише до обстрілів України та спроб блокувати цивільні судна
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Після знищення крейсера "Москва" росіяни почали обережніше використовувати власний Чорноморський флот. Зараз участь Чорноморського флоту РФ зводиться лише до обстрілів території України та блокування цивільних суден в морі. Однієї з причин обережного використання свого флоту в Чорному морі є поява в України безпілотних морських дронів.Тому сьогодні вони змушені ховати свій флот. Росіяни розуміють, що вартість кораблів та вартість морських дронів просто неспівставні, а ефект величезний", - пояснив Попович.
Експерт також пояснив важливість знищення артилерійських систем противника для просування наших військ
"Всі ми розуміємо, що артилерія відіграє велику роль в цій війні. Значна кількість втрат йде саме від артилерії. Тому, для того, щоб ми могли успішно просуватись, нам потрібна значна перевага в артилерії. Крім того, якщо ми говоримо про прорив першої лінії оборони, а це мінні поля росіян, які підтримувались артилерійським вогнем противника, то для просування нам треба було знищити саме артилерію противника. Потім просуватись по мінним полям буде простіше", - додав він.
- Станом на 1 вересня російська армія тримала у Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів".
- 2 вересня у Військово-Морських силах Збройних сил України повідомили, що на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться сім ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні
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