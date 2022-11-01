Лише повна денуклеаризація РФ є гарантією безпеки світу: Данілов відповів на заяви Медведєва про "провокування Росії до ядерного конфлікту"
Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяви Медведєва зі звинуваченнями, мовляв, Україна "планує ядерний конфлікт" та провокує на нього Росію
Відповідь він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Данілов написав невелику пам'ятку, яку рекомендував Дмитру Медведєву "повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грамів міцного алкоголю".
Пам'ятка складається із 5 пунктів. Зокрема про те, що Росія беззаперечно програє, а кремлівський режим вже запустив процес розпаду імперії.
Також він наголошує на тому, що окуповані території будуть звільнені не лише України, а й Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів, серед яких і Білорусь.
"Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв – "прямо в рай", – переконаний секретар РНБО. – Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України".
- Прем'єр-міністр Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв переконаний, що задля повної перемоги Україні у жодному разі не можна спинятися на кордонах 2014 року.
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