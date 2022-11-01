Відповідь він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Данілов написав невелику пам'ятку, яку рекомендував Дмитру Медведєву "повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грамів міцного алкоголю".

Пам'ятка складається із 5 пунктів. Зокрема про те, що Росія беззаперечно програє, а кремлівський режим вже запустив процес розпаду імперії.

Також він наголошує на тому, що окуповані території будуть звільнені не лише України, а й Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів, серед яких і Білорусь.

"Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв – "прямо в рай", – переконаний секретар РНБО. – Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України".

Прем'єр-міністр Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв переконаний, що задля повної перемоги Україні у жодному разі не можна спинятися на кордонах 2014 року.

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