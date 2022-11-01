Про це він розповів у розмові з "Главком".

"Згадайте, як Росія на початку повномасштабної війни сформулювала її завдання: демілітаризація, денацифікація. Це означало руйнування держави і знищення нації українців. Тобто в нинішній ситуації, що склалася, завершити війну можна тільки після демонтажу Російської держави в тій формі, яка є сьогодні. А для того, щоби це сталося, потрібно послати сигнали народам, які перебувають у колоніальній залежності", – говорить Закаєв.

Він також зазначив, що після того, як Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу, це є сигналом світові для наслідування такого прикладу.

На його думку, у світі вже відкрито йдеться про деколонізацію Російської імперії. А це означає, що процес розпаду імперії почався, і поневолені Росією народи, які прагнуть до незалежності, здатні його прискорити.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb