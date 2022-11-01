"Не можна зупинятися на кордонах 2014 року": лідер чеченців у екзилі про умови перемоги України
Прем'єр-міністр Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв переконаний, що задля повної перемоги Україні у жодному разі не можна спинятися на кордонах 2014 року
Про це він розповів у розмові з "Главком".
"Згадайте, як Росія на початку повномасштабної війни сформулювала її завдання: демілітаризація, денацифікація. Це означало руйнування держави і знищення нації українців. Тобто в нинішній ситуації, що склалася, завершити війну можна тільки після демонтажу Російської держави в тій формі, яка є сьогодні. А для того, щоби це сталося, потрібно послати сигнали народам, які перебувають у колоніальній залежності", – говорить Закаєв.
Він також зазначив, що після того, як Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу, це є сигналом світові для наслідування такого прикладу.
На його думку, у світі вже відкрито йдеться про деколонізацію Російської імперії. А це означає, що процес розпаду імперії почався, і поневолені Росією народи, які прагнуть до незалежності, здатні його прискорити.
- Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.
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