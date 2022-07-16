"Лише тиск, лише приниження": посол України в Індонезії про участь РФ у заходах G20
На зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків держав "Великої двадцятки" спостерігається єднання країн у здійсненні шаленого тиску на РФ
Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії Василь Гамянін в ефірі єдиного телемарафону.
"Ми бачимо єднання “Великої сімки”, до якої приєдналися інші країни в активній протидії й здійсненні шаленого тиску на Російську Федерацію”, - сказав дипломат.
За словами Гамяніна, всі розуміють, що РФ є єдиним винуватцем, єдиною країною, яка відповідальна за те, що відбувається зараз у світі. Йдеться про загрозу продовольчої кризи, фінансової, логістичної, енергетичної.
Конструктивна позиція зберігається й у Індонезії, сказав Гамянін.
“Міністр фінансів Індонезії достатньо іронічно прокоментувала все, що відбувається у світі, і позицію Росії, зокрема”, - пояснив він.
Очевидно, що була чітка домовленість між країнами та їхніми лідерами, міністрами фінансів та главами центробанків щодо серйозного тиску на Росію. З тим, щоб вона не могла брати участі у таких поважних заходах і форумах на рівні з іншими країнами, сказав дипломат.
- 16 липня ЗМІ повідомили, що зустріч G20 завершиться без спільного комюніке через позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні. Причиною цьому можуть стати розбіжності у позиціях країн G20 щодо війни Росії проти України.
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