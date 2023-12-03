Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко

Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко

3 грудня, 2023 неділя
14:15
Кримінал суд

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни сфабрикували справи та засудили в середньому до 25 років ув’язнення 11 українських військовополонених

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Лише за цей тиждень окупанти незаконно засудили 11 Захисників Маріуполя в полоні. За вигаданими та сфальшованими звинуваченнями. В середньому до 25 років ув'язнення кожного", - написав він у телеграм. 

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що про суди над захисниками міста у російському полоні майже не розголошується.

"Я не знаю, чому немає зворотної офіційної реакції. Я не знаю, як правильно діяти на зворотне. Я лише знаю, що все це неправильно і так не має бути", - зазначив Андрющенко.

  • 13 листопада російські окупанти в Донецьку незаконно засудили до 30 років тюрми командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.
Україна
Росія
Маріуполь
військові
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ріші Сунак
1 грудня, 2023 п'ятниця
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
російські окупанти
3 грудня, 2023 неділя
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Омбудсмен пообіцяв звернутися до ООН
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
3 грудня, 2023 неділя
На Філіппінах під час католицької меси пролунав вибух: щонайменше 4 загиблих, понад 50 поранених
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 грудня
14:25
У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гайаною території багатої на нафту
14:08
OPINION
Ігор Дядюра
Влада хоче "пульт управління інтернетом"?
14:00
золото
Спотова ціна золота у США досягла історичного максимуму
13:46
сніг, мокрий сніг, зима
Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня
13:35
Армія, Велика Британія
Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу
13:29
Оновлено
Землетрус магнітудою 6,6 стався на півдні Філіппін 3 грудня
Вдруге за вихідні на Філіппінах стався потужний землетрус
13:17
OPINION
Обкладинка: Блокада кордону: план Медведєва
Ляльководи з Москви, російська агентура і "корисні ідіоти": хто стоїть за блокадою кордону
13:07
сектор Гази
Ізраїль закликав жителів міста Хан-Юніс евакуюватися, оскільки наступ ЦАХАЛу перемістився на південь
13:03
Оновлено
окупанти
Окупанти обстріляли з мінометів село на правобережжі Херсонщини: загинув чоловік
12:12
Kiss
Рок-гурт KISS відіграв свій останній живий концерт
12:08
потяг, залізниця
Укрзалізниця запускає "Лижний експрес": як курсуватимуть потяги
12:01
OPINION
Олексій Панич
Істеричне чіпляння за владу замість коаліції Перемоги
11:57
Перу, золотий рудник
У Перу група озброєних людей напала на шахту з видобутку золота: 9 загинуло, 15 поранено
11:04
ЗРК Тор
Вирішальну роль у протидії українським БПЛА у РФ відіграє "Тор": розвідка Британії розповіла про недолік російського ЗРК
11:00
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Лукашенко зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї
10:25
Китай та США
США планують розгорнути нові ракети наземного базування в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році
10:22
Оновлено
російські окупанти
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Омбудсмен пообіцяв звернутися до ООН
10:01
OPINION
Євген Дубогриз
Бізнесу заважає недовіра
09:51
Оленегорський горняк, корабель РФ
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносії відсутні
09:42
Молдова
ISW: РФ намагається посіяти розбрат у Молдові, щоб відвернути міжнародну увагу від України
09:17
окупанти Маріуполь
"Нестандартні зміни": окупанти перекидають підрозділи з Бердянська на Донеччину у супроводі військової поліції, - Андрющенко
09:04
резеденція святого миколая
Окупанти на Луганщині скасували День Святого Миколая: школярів відтепер вітатиме Киш Бабай з Татарстану, - ОВА
08:54
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
На Філіппінах під час католицької меси пролунав вибух: щонайменше 4 загиблих, понад 50 поранених
08:46
поліція Париж
У Парижі невідомий напав на перехожих біля Ейфелевої вежі: є загиблий і поранені
08:31
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира ХАМАСу, який причетний до вбивств військових та цивільних
08:17
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
08:03
Україна Японія
Уряд Японії запровадив нову програму для переселенців з України. Деталі
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найефективніша формула миру — знищення путінізму
07:53
міністр оборони США Ллойд Остін
Результат війни в Україні визначить глобальну безпеку на десятиліття, - Остін
07:35
ЗСУ
Погані погодні умови сповільнили темпи бойових дій на фронті, але не зупинили їх, – ISW
07:22
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"
07:15
Оновлено
сирена
Росіяни вночі запустили "шахеди" та ракету по Україні: БПЛА фіксували на Хмельниччині, ракета рухалася на північ
01:38
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"У мене сьогодні відмерзли пальці", - Лунін вдруге поспіль провів "сухий" матч за "Реал"
01:15
"Військовозобовʼязаним, які не зʼявилися в ТЦК, блокують банківські картки": росіяни запустили черговий фейк
00:29
Прапор США
ВМС США перехопили іранський БПЛА над американським авіаносцем у Перській затоці
2023, субота
2 грудня
22:07
Ексклюзив
балет
Солістка балету Львівської опери розповіла, як РФ ширить пропаганду через Чайковського
21:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року і розвал РФ не пов'язані
21:30
Володимир Зеленський
"Особливо цими днями": Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу
20:57
знищені окупанти
За місяць окупанти втратили на Бахмутському напрямку 8700 осіб, - речник Сухопутних сил ЗСУ
20:35
Інфографіка
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Євро-2024: результати жеребкування групового етапу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV