Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни сфабрикували справи та засудили в середньому до 25 років ув’язнення 11 українських військовополонених
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Лише за цей тиждень окупанти незаконно засудили 11 Захисників Маріуполя в полоні. За вигаданими та сфальшованими звинуваченнями. В середньому до 25 років ув'язнення кожного", - написав він у телеграм.
Радник міського голови Маріуполя зазначив, що про суди над захисниками міста у російському полоні майже не розголошується.
"Я не знаю, чому немає зворотної офіційної реакції. Я не знаю, як правильно діяти на зворотне. Я лише знаю, що все це неправильно і так не має бути", - зазначив Андрющенко.
- 13 листопада російські окупанти в Донецьку незаконно засудили до 30 років тюрми командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.
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