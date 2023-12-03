Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Лише за цей тиждень окупанти незаконно засудили 11 Захисників Маріуполя в полоні. За вигаданими та сфальшованими звинуваченнями. В середньому до 25 років ув'язнення кожного", - написав він у телеграм.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що про суди над захисниками міста у російському полоні майже не розголошується.

"Я не знаю, чому немає зворотної офіційної реакції. Я не знаю, як правильно діяти на зворотне. Я лише знаю, що все це неправильно і так не має бути", - зазначив Андрющенко.