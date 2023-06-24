Літак друга Путіна мільярдера Ротенберга відлетів до Азербайджану
Російський мільярдер Аркадій Ротенберг, який є близьким другом Володимира Путіна, вилетів до Азербайджану через початок "походу Пригожина" на Москву
Про це повідомляє Flyradar.
Зазначається, що літак вилетів з московського аеропорту "Внуково" о 12:33 (за московським часом) у суботу та приземлився в аеропорту Баку о 15:27. Російські telegram-канали стверджують, що після виїзду Ротенберга з Росії він припинив знаходитись на зв'язку.
Фото: Flyradar
За даними росЗМІ, крім Ротенберга, з Росії також може відлетіти віцепрем'єр Денис Мантуров. Сьогодні вранці його бізнес-джет відправився з Москви до турецького Даламану.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- 24 червня Володимир Путін наказав ЗС РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.
- Бі-бі-сі повідомила, що вагнерівці узяли під контроль Воронеж.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе