Літак друга Путіна мільярдера Ротенберга відлетів до Азербайджану

Про це повідомляє Flyradar.

Зазначається, що літак вилетів з московського аеропорту "Внуково" о 12:33 (за московським часом) у суботу та приземлився в аеропорту Баку о 15:27. Російські telegram-канали стверджують, що після виїзду Ротенберга з Росії він припинив знаходитись на зв'язку.

Фото: Flyradar

За даними росЗМІ, крім Ротенберга, з Росії також може відлетіти віцепрем'єр Денис Мантуров. Сьогодні вранці його бізнес-джет відправився з Москви до турецького Даламану.