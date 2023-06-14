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Літак з Чорногорії попри санкції пролетів до Литви над територією Білорусі

14 червня, 2023 середа
00:06
Світ Літак Air Montenegro пролетів над Білоруссю

Літак чорногорської компанії Air Montenegro, що летів із міста Тіват до литовської столиці Вільнюса в понеділок, перетнув повітряний простір Білорусі попри те, що литовська влада закрила його після інциденту 2021 році із затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича

Про це повідомляє Delfi.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" звернула увагу, що, за даними Flightradar24, літак Air Montenegro перетнув повітряний простір Словаччини та Польщі, потім вилетів у західну частину Білорусі, а звідти – до Литви.

"Незважаючи на заборону Литви, пілоти пролетіли над білоруською територією і увійшли в повітряний простір Литви з білоруського боку. У травні 2021 року Литва заборонила літакам залишати або заходити в свої аеропорти, якщо рейс перетинав білоруський повітряний простір", – стверджують спостерігачі.

За їхніми даними, чартерний рейс MNE2468 був запущений лише у травні, відтоді відбулись п’ять перельотів, і останній став першим, коли пілоти пролетіли над територією Білорусі.

Представниця Литовського управління повітряним рухом Інгріда Даугірде заявила, що країна виконує вказівки Агентства з безпеки польотів Європейського Союзу щодо обмежень польотів через Білорусь, але Чорногорія – країна-партнер агентства і на неї додаткові обмеження не поширюються.

"Країна реєстрації літака і названого вами перевізника – Чорногорія, яка не входить до списку санкційних країн (куди входять Росія і Білорусь). Це регулярний рейс, який наразі не підпадає під жодні санкції, а сам літак летів за маршрутом, зазначеним у плані польоту", – додала Даугірде.

Відзначимо, що уряд Литви разом з ЄС заборонив з 25 травня 2021 року виліт і прибуття літаків до литовських аеропортів, якщо вони пролітають над білоруським повітряним простором.

Такою була відповідь європейської спільноти на інцидент навесні 2021 року, коли пасажирський літак авіакомпанії Ryanair примусили здійснити посадку у Мінську під приводом вибухівки на борту. Літак летів з Афін до Вільнюса. Серед пасажирів був білоруський активіст Роман Протасевич разом з його тодішньою дівчиною Софією Сапегою, під час цієї посадки обох затримали.

  • Нагадаємо, напередодні США продовжили санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia.
Білорусь
транспорт
Литва
Чорногорія
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