Літак з футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку в Единбурзі
Літак, на якому збірна Німеччини поверталася з відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 проти Ісландії, здійснив аварійну посадку в Шотландії
Про це повідомляє Bild.
Літак зі збірною Німеччини на борту здійснив аварійну посадку в Единбурзі. Зазначається, що незапланована посадка пов'язана із запобіжними заходами. Команда залишається в літаку, який проходить перевірку безпеки.
Німецька команда летіла додому після перемоги в Рейк'явіку над збірною Ісландії (4:0) в матчі кваліфікації ЧС-2022.
Німеччина після перемоги над Ісландією набрала 15 очок та лідирує в групі J.
- Нагадаємо, 8 вересня збірна Італії з футболу перемогла Литву в кваліфікації чемпіонату світу-2022 та довела безпрограшну серію до 37-ми матчів.
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