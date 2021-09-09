Літак з футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку в Единбурзі

Про це повідомляє Bild.

Літак зі збірною Німеччини на борту здійснив аварійну посадку в Единбурзі. Зазначається, що незапланована посадка пов'язана із запобіжними заходами. Команда залишається в літаку, який проходить перевірку безпеки.

Німецька команда летіла додому після перемоги в Рейк'явіку над збірною Ісландії (4:0) в матчі кваліфікації ЧС-2022.

Німеччина після перемоги над Ісландією набрала 15 очок та лідирує в групі J.