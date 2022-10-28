Про це повідомили на сайті Litgrid.

Так, оператор литовської системи електропередачі Litgrid виділив обладнання на суму 74 800 євро. Серед нього: первинні пристрої 110-330 кВ, трансформатори струму та комбіновані, ізолятори, трансформатори та сепаратори струму, автотрансформатор 330/110 кВ.

Оператор литовської газотранспортної системи Amber Grid надав Україні обладнання на суму 18 тис. євро, зокрема вісім трубопроводів STOPKIT. Воно допоможе оператору української газотранспортної системи відновлювати пошкоджені газопроводи.

Зазначили, що допомога буде надаватися через громадську організацію Blue/Yellow. Збирати та транспортувати обладнання буде посольство Литовської Республіки в Україні та міністерство енергетики та зв'язку. Частина цього обладнання вже прибула в Україну.

"Ми чудово розуміємо, що добре функціонуюча енергетична інфраструктура дуже важлива для українців. Допомагає воювати на фронті, розвивати господарство, освітлювати та опалювати хату. Тому ми допомагаємо і будемо допомагати нашим співвітчизникам, чим зможемо, щоб вони виграли цю війну", - наголосив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс зазначив, що допомога була підібрана з урахуванням найбільш необхідних заходів, зазначених українцями.

"З початку війни ми знаємо, з якими труднощами стикаються люди оператора газотранспортної системи України, які, попри небезпеку, змушені ремонтувати розбиті артилерією газопроводи. Витоки газу в умовах війни становлять подвійну загрозу припинення газопостачання та вибуху трубопроводу. Тому швидкий ремонт трубопроводів вкрай важливий", - наголосив він.

27 жовтня Литва відправила до України 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку.