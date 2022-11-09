Литовські митники не впустили цистерну з Білорусі з символом агресії РФ

Про це повідомляє Delfi з посиланням на митницю.

Співробітники литовської митниці та Служби охорони держкордону Литви при огляді вантажного поїзда з Білорусі побачили цистерну з добривами чи компонентами для виробництва добрив, на якій був зображений символ агресії РФ – знак Z. Трапилося це на залізничному прикордонному пункті Кена.

Цистерну до країни не впустили, а повернули назад до Білорусі. У звіті митниці сказано, що відправником вантажу, призначеного для однієї литовської компанії, є російське підприємство.

Литва розширила обмеження щодо транзиту підсанкційних російських товарів, тепер митники розвертають російські фури

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