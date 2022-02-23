Литва надасть Україні озброєння та засоби цивільного захисту на €1,8 млн

Про це повідомляє BNS.



Відомо, що йдеться про такі засоби цивільного захисту, як катери, індивідуальні дозиметри, протигази, комунікаційні прилади тощо — на загальну вартість 260 тис. євро. Натомість деталі постачань озброєння не повідомляються.



Як зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Україна попросила міжнародну спільноту про негайну допомогу на тлі російської агресії, тож Литва вирішила продемонструвати підтримку та солідарність з Україною, яка зараз стикається з "безпрецедентною російською військовою агресією".



За її словами, це перша партія допомоги і Литва продовжуватиме допомагати Україні, наскільки може, тому що "зараз Україна є нашим щитом безпеки".



Крім того, із резерву статутних органів внутрішніх справ Литви в Україну направляється різне озброєння на 1,5 млн євро.



Білотайте додала, що Україна зараз особливо потребує підтримки та солідарності міжнародних партнерів.



За її словами, ту чи іншу допомогу Україні вже запропонували 8 країн ЄС: Хорватія, Словенія, Франція, Ірландія, Австрія, Іспанія, Румунія та Швеція.

Нагадаємо, що Литва направила в Україну групу солдатів батальйону протиповітряної оборони для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.

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