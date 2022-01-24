Литва поставить Україні ПЗРК Stringer на тлі загрози з боку РФ

Про заявили в Міноборони Литви, передає Delfi.



Окрім Литви, ракетні комплекси Stringer Україні поставить і Латвія. Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin.



Як зазначає видання, зброю передадуть після схвалення США постачання американського обладнання до третьої країни.



"Щиро сподіваємося, що Україна не потребуватиме цього переданого озброєння. Країни Балтії закликають Росію припинити свою агресивну та безвідповідальну поведінку", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, раніше Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.

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