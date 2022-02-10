Литва поставить Україні ЗРК Stinger найближчими днями, - прем'єр-міністерка Шимоніте
Литва збільшить кількість військових інструкторів в Україні та передасть зенітно-ракетні комплекси Stinger
Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.
За її словами, Литва надасть Україні додаткове озброєння та військове обладнання, а також збільшить у країні кількість своїх військових інструкторів.
"Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - зазначила Інґріда Шимоніте.
- Нагадаємо, у січні стало відомо, що Литва поставить Україні ПЗРК Stinger на тлі загрози з боку РФ.
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