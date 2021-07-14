Литва вдвічі зменшила вартість довгострокових віз для українців, - Кулеба
Литва знизила вартість віз для українців удвічі
Про це написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60", - написав він.
За його словами, угоду затвердив уряд.
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