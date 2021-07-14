Литва вдвічі зменшила вартість довгострокових віз для українців, - Кулеба

Про це написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.



"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60", - написав він.



За його словами, угоду затвердив уряд.



Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021