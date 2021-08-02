Литва зафіксувала добовий рекорд нелегальних мігрантів з Білорусі

Про це розповідає "Делфі".



"На даний момент у білоруського кордону затримано 109 мігрантів, ми бачимо, ці цифри досить великі, напевно сьогодні в перспективі також буде вражаюча кількість нелегалів", - сказав очільник Служби охорони держкордону Рустам Любаєв в інтерв'ю Литовському радіо.



У неділю, 1 серпня, загалом затримали 289 нелегалів.



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"Неділя для наших прикордонників видалась спекотною, затримали 289 мігрантів, це рекордна кількість з початку кризи. Вони йшли всі 24 години, багатьох затримали вдень", - зазначив Любаєв.



Від початку кризи з нелегальими мігрантами кордон Литви з боку Білорусі перейшли майже 4 тис. людей. Це в десятки разів більше, ніж в 2020 році.



Посадові особи країни вважають, що зростання потоку мігрантів є організованою режимом Олександра Лукашенка акцією проти Литви. Білорусь говорить, що перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС.

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів

28 липня Україна пообіцяла передати колючий дріт у відповідь на прохання Литви надати гуманітарну допомогу для зміцнення кордону через нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі