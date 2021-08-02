Литва зафіксувала добовий рекорд нелегальних мігрантів з Білорусі
Від початку ночі, 2 серпня, білорусько-литовський кордон перейшли 109 нелегальних мігрантів, а в неділю був встановлений рекорд - кордон перетнули 289 мігрантів
Про це розповідає "Делфі".
"На даний момент у білоруського кордону затримано 109 мігрантів, ми бачимо, ці цифри досить великі, напевно сьогодні в перспективі також буде вражаюча кількість нелегалів", - сказав очільник Служби охорони держкордону Рустам Любаєв в інтерв'ю Литовському радіо.
У неділю, 1 серпня, загалом затримали 289 нелегалів.
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"Неділя для наших прикордонників видалась спекотною, затримали 289 мігрантів, це рекордна кількість з початку кризи. Вони йшли всі 24 години, багатьох затримали вдень", - зазначив Любаєв.
Від початку кризи з нелегальими мігрантами кордон Литви з боку Білорусі перейшли майже 4 тис. людей. Це в десятки разів більше, ніж в 2020 році.
Посадові особи країни вважають, що зростання потоку мігрантів є організованою режимом Олександра Лукашенка акцією проти Литви. Білорусь говорить, що перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС.
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