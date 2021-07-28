Україна передасть Литві колючий дріт для будівництва "стіни" на кордоні з Білоруссю
Україна передасть колючий дріт у відповідь на прохання Литви надати гуманітарну допомогу для зміцнення кордону через нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на засідання уряду.
"У період з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів. У зв’язку з цим литовська стороназвернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону" - сказав Кулеба
Він попросив Кабмін підтримати рішення, оскільки Литва є другом нашої країни і підтримує в критичних ситуаціях.
За пропозицією прем’єра Дениса Шмигаля, уряд підтримав проєкт акту.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів
- 23 липня у Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе