Україна передасть Литві колючий дріт для будівництва "стіни" на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на засідання уряду.

"У період з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів. У зв’язку з цим литовська стороназвернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону" - сказав Кулеба

Він попросив Кабмін підтримати рішення, оскільки Литва є другом нашої країни і підтримує в критичних ситуаціях.

За пропозицією прем’єра Дениса Шмигаля, уряд підтримав проєкт акту.

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів

23 липня у Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту.