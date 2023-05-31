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Головна Світ Литва закупить у Польщі зенітні комплекси Grom на понад €20 млн

Литва закупить у Польщі зенітні комплекси Grom на понад €20 млн

31 травня, 2023 середа
08:48
Світ Литва прапор

Польща та Литва уклали угоду про закупівлю зенітних комплексів Grom на понад 20 мільйонів євро

Про це у твіттері написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Угоду уклали на зустрічі із віцепрем'єр-міністром, міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві, де відбулося IV засідання Ради голів міноборони двох країн.

"Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", - повідомив він.

Під час зустрічі міноборони Литви сказав, що на тлі повномасштабної військової агресії РФ проти України НАТО має продовжувати зміцнювати свою передову оборону, пише "Польське радіо".

"Довгострокове стримування Росії та реакція на агресію вимагають збільшення бойових можливостей на східному фланзі НАТО. Зміцнення збройних сил Польщі є прикладом для наслідування іншими країнами-союзниками. На саміті у Вільнюсі ми прагнемо практичних рішень для посилення захисту східної частини НАТО і забезпечення надійної протиповітряної та протиракетної оборони в країнах Балтії", – зауважив Анушаускас. 

Довідка: Grom - переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва. Прийнятий на озброєння збройних сил Польщі. Заявлена дальність стрільби складає понад 6,4 кілометра, а висота ураження цілі – до 4 кілометрів. Поляки також хизуються, що їх ПЗРК Grom здатен захоплювати ціль на відстані 7-8 кілометрів. А двохфазна інфрачервона голівка самонаведення начебто здатна розрізняти, де "тепловий слід" від інфрачервоної пастки, а де "тепловий слід" від реальної повітряної цілі.

Саміт у Вільнюсі: очікування України

Саміт лідерів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Німеччина навіть перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони зустрічі.

У липневому саміті Альянсу Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО. Український президент Володимир Зеленський заявив, що світ не зрозуміє лідерів НАТО, якщо на саміті Україна не отримає запрошення до Альянсу.

Своєю чергою Швеція сподівається ще стати членом Північноатлантичного альянсу до липневої зустрічі.

Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс у Вільнюсі надасть потужний сигнал підтримки Україні та затвердить стратегічну програму допомоги Києву. 

А очільник МЗС Дмитро Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі. До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Польща
зброя
Литва
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