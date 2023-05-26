Німеччина розгорне систему ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

На прохання Альянсу Німеччина вирішила перемістити систему Patriot зі Словаччини до Литви для захисту саміт НАТО, яке відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

"Завдяки своїм різноманітним можливостям Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз доводить: ми гнучкі і там, де ми потрібні - на Німеччину в Альянсі можна покластися", - написав голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.