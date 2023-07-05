Ліван відкрив ринок для експорту з України дрібної рогатої худоби

Про це повідомила пресслужба Держспоживслужби.

Раніше між компетентними органами України та Лівану були погоджені форми сертифікатів на експорт з України молока і молочних продуктів, а також великої рогатої худоби для забою.

Ліван також є однією з країн, куди Україна постачає збіжжя "зерновим коридором". У серпні 2022 року країна відмовилася прийняти суховантаж із зерном через порушення термінів доставки. Збіжжя затрималося на 5 місяців. Водночас Росія намагається "штовхнути" крадене українське зерно з тимчасово окупованих територій країнам Близького Сходу та Африки.