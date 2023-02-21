"Ліверпуль" - "Реал": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
У вівторок, 21 лютого, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" зустрічається з іспанським "Реалом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбудеться у Ліверпулі та розпочнеться о 22:00. Наживо її транслюватиме Megogo.
На груповому раунді "Ліверпуль" посів друге місце у квартеті A слідом за італійським "Наполі" та випередив нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".
"Реал" у групі F залишив позаду німецький "Лейпциг", український "Шахтар" та шотландський "Селтік". Мадридці у матчах з "Шахтарем" перемогли 2:1 та зіграли внічию 1:1.
"Реал" та "Ліверпуль" у травні 2022 року зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів. Мадридці перемогли з рахунком 1:0/
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
21 лютого
Ліверпуль, стадіон "Енфілд Роуд"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
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