Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у Ліверпулі та розпочнеться о 22:00. Наживо її транслюватиме Megogo.

На груповому раунді "Ліверпуль" посів друге місце у квартеті A слідом за італійським "Наполі" та випередив нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".

"Реал" у групі F залишив позаду німецький "Лейпциг", український "Шахтар" та шотландський "Селтік". Мадридці у матчах з "Шахтарем" перемогли 2:1 та зіграли внічию 1:1.

"Реал" та "Ліверпуль" у травні 2022 року зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів. Мадридці перемогли з рахунком 1:0/

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

21 лютого

Ліверпуль, стадіон "Енфілд Роуд"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo