Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний і додатковий час завершились внічию – 0:0. Переможця довелось вирішувати у серії пенальті, де кращими і виявились футболісти "Ліверпуля" – 6:5.

Для "Ліверпуля" це восьмий Кубок Англії в історії клубу. Останній раз "червоні" вигравали Кубок у 2006 році.

28 травня "Ліверпуль" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала". Команда Юргена Клоппа також бореться за титул АПЛ.

8 травня український футболіст Віталій Миколенко забив свій перший гол за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Лестера".

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