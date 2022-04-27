"Ліверпуль" - "Вільярреал": букмекери назвали фаворита півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 27 квітня, у півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" зіграє проти іспанського "Вільярреала"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра пройде у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд" та розпочнеться о 22:00. В Україні наживо матч покаже Megogo.
Букмекери вважають "Ліверпуль" беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу англійців коефіцієнт 1.35. Виграш "Вільярреала" у першому матчі оцінюється у 10.50. Нічия - 5.60.
У чвертьфіналі "Ліверпуль" здолав португальську "Бенфіку" - 3:1; 3:3. "Вільярреал" переграв німецьку "Баварію" - 1:0; 1:1.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Перший матч
"Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)
27 квітня, 22:00
Ліверпуль, стадіон "Енфілд"
Пряма трансляція на Megogo
- 27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
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