"Ліверпуль" впевнено переміг "Інтер" у Лізі чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг італійський "Інтер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Мілані, завершився домашньою поразкою "Інтера" з рахунком 0:2. Італійці витримали 75 хвилин гри з "Ліверпулем", але під кінець зустрічі "посипались" і пропустили два м'ячі.
По одному голу в ворота "Інтера" оформили Роберто Фірміно та Мохаммед Салах.
Матч-відповідь відбудеться 8 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:2
Голи: Фірміно, 75, Салах, 83
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе