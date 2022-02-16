Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Мілані, завершився домашньою поразкою "Інтера" з рахунком 0:2. Італійці витримали 75 хвилин гри з "Ліверпулем", але під кінець зустрічі "посипались" і пропустили два м'ячі.



По одному голу в ворота "Інтера" оформили Роберто Фірміно та Мохаммед Салах.



Матч-відповідь відбудеться 8 березня.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



15 лютого



"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:2



Голи: Фірміно, 75, Салах, 83

???? Give the ball to Bobby and he will ______#UCL pic.twitter.com/OxXDdiG8bg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022