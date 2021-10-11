Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка "Ллє воду на свій млин": Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію з цінами на газ для політичного тиску на ЄС

"Ллє воду на свій млин": Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію з цінами на газ для політичного тиску на ЄС

11 жовтня, 2021 понедiлок
14:45
Економіка Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію зі зростанням цін на газ для політичного тиску на ЄС на тлі підготовки до запуску газогону "Північний потік-2" в обхід України

Про це Боррель сказав у інтерв'ю виданню El Pais.

"Росія хоче відкриття "Північного потоку-2". Вона використовує цю ситуацію, щоб підвести воду до свого млина... це ставлення, яке є частиною гри політичного тиску", - сказав Боррель.

Дипломат зазначив, що ЄС потребує більше російського газу, але наголосив, що перемовини про постачання слід вести всім блоком, а не окремими країнами.

"Ми продовжуємо відчувати потребу в російському газі і нам, ймовірно, знадобиться більше, ніж домовлено. Ось чому Іспанія пропонує, і правильно робить, щоб переговори вели не по країнах, а в цілому, як це було зроблено з вакцинами. Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема постачання газу має геополітичний вимір", - сказав Боррель.

Читайте також. Боррель назвав причини, які заважають Єврокомісії заборонити "Північний потік-2"

Крім того, очільник європейської дипломатії заявив про доцільність змін у системі ціноутворення на електроенергію, зазначивши, що постачальники газу мають сильні позиції та встановлюють ціни на енергоносії по всій Європі.

"Важко виправдати деякі елементи нинішньої моделі, яка була створена тоді, коли відновлювані джерела енергії не з'явилися, коли атомна енергія розглядалася як варіант збільшення видобутку і коли декарбонізація не була пріоритетною ціллю, а напруги з газом не було як зараз. Було б розумно переглянути модель і подивитися, чи відповідає вона обставинам. Але для модифікації цього типу потрібен час, і ситуація вимагає більш швидких рішень. Постачальники газу - це ті, хто встановлює ціни на енергоносії по всій Європі. Вони займають дуже сильні позиції. Але тут уже має бути феномен фінансових спекуляцій, а не просто проблема дисбалансу між попитом та пропозицією", - сказав Боррель.

На думку верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, необхідно зменшити розмір ціни на газ як фактор, що стимулює спекуляції.

"Для цього необхідно вжити регуляторних заходів. Безумовно, кілька урядів запропонують їх. І Комісія обов'язково їх врахує", - сказав Боррель.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Росія
ЄС
російський газ
Жозеп Боррель
політичний тиск
Читайте також:
10 жовтня, 2021 неділя
Сьогодні у Зеленського запитають про офшори та "вагнерівців"
Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
10 жовтня, 2021 неділя
Нокаут та 4 нокдауни: відео найкращих моментів бою Ф'юрі проти Вайлдера
10 жовтня, 2021 неділя
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.5
  • EUR
    Купівля 30.29
    Продаж 30.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
11 жовтня
16:58
Українець став бронзовим призером чемпіонату світу з боротьби
16:53
Железняк: Комітет із нацбезпеки підробив текст закону про олігархів
16:46
Угода про “відкрите небо” з ЄС підвищить конкуренцію авіакомпаній на українському ринку, - експерт
16:34
В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19
16:31
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка
16:24
Спутник V
Росія викрала формулу COVID-вакцини британської компанії AstraZeneca, - The Sun
16:21
Євген Мецгер
Напад на журналістів "Схем": Мецгера відправили під нічний домашній арешт
16:15
карантин
На Одещині посилили карантин
16:03
Британія визнала українські COVID-сертифікати
16:03
МОЗ розпочало позапланові перевірки шкільних їдалень
15:52
Дельта банк
Розтрата грошей вкладників Дельта банку: одного зі співвласників заарештували із мільярдною заставою
15:48
Микола Чаус
ВАКС продовжив домашній арешт екссудді Чаусу
15:42
Геннадій Труханов
Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 млн грн
15:34
Дмитро Медведєв
"Нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах": Офіс президента відреагував на статтю Медвєдєва про Україну
15:29
карантин
В Україні 16 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину
15:26
євро
ЄС анонсував інвестпакет для України у розмірі 6,5 млрд євро
15:13
СOVID
У Харкові розгорнули майже 500 COVID-ліжок
14:58
Служба безпеки України
СБУ затримала росіянина, який був топчиновником в окупованому Криму
14:46
Експо-2020
Держпідприємство "Експо-2020" заборгувало третину мільярда гривень за участь у виставці в Дубаї
14:33
прапор Росії
ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї
14:21
Оновлено
У Полтавській області автобус злетів у кювет і перекинувся, водій загинув
14:13
Укрпошта
Нацкомісія у сфері зв'язку затвердила підвищення тарифів Укрпошти з 1 грудня
14:00
Василь Вірастюк
Поліція повідомила про погрозу вбивством нардепу, ЗМІ пишуть про Вірастюка
13:53
Укрзалізниця
Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма країнами: список
13:43
Instagram
Instagram анонсував функцію для мотивації підлітків робити перерву у користуванні соцмережею
13:29
Нобелівську премію з економіки отримали троє американських вчених
13:11
Віктор Медведчук
Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у мільярд, - нардеп Кузьмін
13:00
деокупаціїя Крим
Додали ще вісім людей: ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму
12:55
літак
Угоду про "відкрите небо" підпишуть на саміті Україна-ЄС
12:51
У Києві Range Rover збив чоловіка на електросамокаті
12:34
Polexit
"Polexit - це фейк": прем'єр Польщі відреагував на протести проти визнання національного закону вищим за європейський
12:06
смертна кара
ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару
11:52
захоплення Росією українських моряків
У Гаазі розпочинаються слухання у справі захоплення Росією українських моряків
11:23
Здійснював спам-атаки та зламував сайти: СБУ викрила хакера, який створив "армію ботів" на понад 100 тис. облікових записів
11:22
поліомієліт вакцина
На Рівненщині через випадок поліомієліту проведуть масову вакцинацію дітей
11:02
Сідней
У Сіднеї закінчився локдаун, який тривав 4 місяці
10:43
Латвія COVID
Латвія оголосила режим НС через зростання захворюваності на COVID-19
10:23
розбився літак
У російському Татарстані розбився літак, загинуло 19 людей
10:20
школа карантин
Школи Мелітополя переходять у дистанційний режим роботи
10:19
Євген Єнін
МВС пропонує віддавати місцевим громадам до третини надходжень від штрафів за порушення ПДР, - Єнін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV