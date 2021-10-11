"Ллє воду на свій млин": Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію з цінами на газ для політичного тиску на ЄС
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію зі зростанням цін на газ для політичного тиску на ЄС на тлі підготовки до запуску газогону "Північний потік-2" в обхід України
Про це Боррель сказав у інтерв'ю виданню El Pais.
"Росія хоче відкриття "Північного потоку-2". Вона використовує цю ситуацію, щоб підвести воду до свого млина... це ставлення, яке є частиною гри політичного тиску", - сказав Боррель.
Дипломат зазначив, що ЄС потребує більше російського газу, але наголосив, що перемовини про постачання слід вести всім блоком, а не окремими країнами.
"Ми продовжуємо відчувати потребу в російському газі і нам, ймовірно, знадобиться більше, ніж домовлено. Ось чому Іспанія пропонує, і правильно робить, щоб переговори вели не по країнах, а в цілому, як це було зроблено з вакцинами. Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема постачання газу має геополітичний вимір", - сказав Боррель.
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Крім того, очільник європейської дипломатії заявив про доцільність змін у системі ціноутворення на електроенергію, зазначивши, що постачальники газу мають сильні позиції та встановлюють ціни на енергоносії по всій Європі.
"Важко виправдати деякі елементи нинішньої моделі, яка була створена тоді, коли відновлювані джерела енергії не з'явилися, коли атомна енергія розглядалася як варіант збільшення видобутку і коли декарбонізація не була пріоритетною ціллю, а напруги з газом не було як зараз. Було б розумно переглянути модель і подивитися, чи відповідає вона обставинам. Але для модифікації цього типу потрібен час, і ситуація вимагає більш швидких рішень. Постачальники газу - це ті, хто встановлює ціни на енергоносії по всій Європі. Вони займають дуже сильні позиції. Але тут уже має бути феномен фінансових спекуляцій, а не просто проблема дисбалансу між попитом та пропозицією", - сказав Боррель.
На думку верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, необхідно зменшити розмір ціни на газ як фактор, що стимулює спекуляції.
"Для цього необхідно вжити регуляторних заходів. Безумовно, кілька урядів запропонують їх. І Комісія обов'язково їх врахує", - сказав Боррель.
- Нагадаємо, ціна на газ в Європі перевищила $1600 за тис. куб. м.
- У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України.
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