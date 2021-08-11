Ломаченко дав прогноз на супербій Усик - Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.



Ломаченко дав прогноз на бій Усик - Джошуа.



"В Усика дуже великі шанси, але це буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити на ринзі. Джошуа теж розбирається в боксі, у нього є аматорський досвід. Буде цікавий бій, дуже цікавий. Джошуа більше, але Олександр набагато швидше. Це буде боротьба між стилями", - сказав Василь Ломаченко.



Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).