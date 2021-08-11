Ломаченко дав прогноз на супербій Усик - Джошуа
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вважає, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Sky Sports.
Ломаченко дав прогноз на бій Усик - Джошуа.
"В Усика дуже великі шанси, але це буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити на ринзі. Джошуа теж розбирається в боксі, у нього є аматорський досвід. Буде цікавий бій, дуже цікавий. Джошуа більше, але Олександр набагато швидше. Це буде боротьба між стилями", - сказав Василь Ломаченко.
Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе