Ломаченко дізнався дату наступного бою
Український боксер Василь Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня
Про це заявив інсайдер Ден Рафал, повідомляє WBN.
За його словами, промоутер колишнього чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Боб Арум планує повернення Василя Ломаченка на ринг 11 грудня. Очікується, що поєдинок відбудеться на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
З ким битиметься Ломаченко наразі невідомо.
У своєму попередньому бою українець 27 червня переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Нагадаємо, 28 липня Василь Ломаченко став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє американець Теофімо Лопес
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