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Ломаченко став обов'язковим претендентом на бій з Лопесом

28 липня, 2021 середа
10:01
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє американець Теофімо Лопес

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської організації

У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко, завдяки червневій перемозі над японцем Масайоші Накатані, піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес. 

На високій позиції у рейтингу WBO перебуває й інший український боксер - Денис Берінчик, який йде третім.  

У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.   

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Бокс
Василь Ломаченко
Денис Берінчик
Теофімо Лопес
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