Ломаченко став обов'язковим претендентом на бій з Лопесом

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської організації.

У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко, завдяки червневій перемозі над японцем Масайоші Накатані, піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.

На високій позиції у рейтингу WBO перебуває й інший український боксер - Денис Берінчик, який йде третім.

У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.

10 липня стало відомо, що Теофімо Лопес хоче відмовитися від поєдинку з Джорджем Камбососом заради реваншу з Василем Ломаченком.

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