Ломаченко натякнув на дату наступного бою
Український боксер Василь Ломаченко натякнув на дату свого наступного бою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму Twitter Василь Ломаченко написав "11 грудня" і цим натякнув, що це дата його наступного поєдинку.
"11 грудня", - лаконічно написав Ломаченко.
У своєму попередньому бою українець 27 червня переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Нагадаємо, 28 липня Василь Ломаченко став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє американець Теофімо Лопес.
- 29 липня вже повідомлялось, що український боксер Василь Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
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