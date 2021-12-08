Ломаченко назвав ім'я боксера, з яким хоче зустрітися після бою з Коммі
Український боксер Василь Ломаченко заявив, що після поєдинку з Річардом Коммі з Гани хоче зустрітися з абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джорджем Камбососом
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Ломаченка, у наступному бою він хотів би зустрітися з новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом.
"Щодо мого майбутнього, то ми зможемо поговорити про нього після поєдинку з Коммі. Звичайно, Камбосос – бій, який я хотів би отримати. Він новий чемпіон і чудово проявив себе в поєдинку з Лопесом. Але зараз моєї повної уваги заслуговує Коммі. Це завдання, на якому я зараз повністю зосереджений", - сказав Ломаченко.
Він назвав ганця одним з найнебезпечніших бійців легкого дивізіону.
"Річард Коммі – потужний та дуже досвідчений боксер. Для мене це цікавий виклик, і я знаю, що фанати з нетерпінням чекають на цей бій. Я повністю здоровий і готовий до цього поєдинку. Не можу дочекатися", - розповів Ломаченко.
Бій українця та ганця відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).
Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- 7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.
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