Ломаченко назвав ім'я боксера, з яким хоче зустрітися після бою з Коммі

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Ломаченка, у наступному бою він хотів би зустрітися з новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом.

"Щодо мого майбутнього, то ми зможемо поговорити про нього після поєдинку з Коммі. Звичайно, Камбосос – бій, який я хотів би отримати. Він новий чемпіон і чудово проявив себе в поєдинку з Лопесом. Але зараз моєї повної уваги заслуговує Коммі. Це завдання, на якому я зараз повністю зосереджений", - сказав Ломаченко.

Він назвав ганця одним з найнебезпечніших бійців легкого дивізіону.

"Річард Коммі – потужний та дуже досвідчений боксер. Для мене це цікавий виклик, і я знаю, що фанати з нетерпінням чекають на цей бій. Я повністю здоровий і готовий до цього поєдинку. Не можу дочекатися", - розповів Ломаченко.

Бій українця та ганця відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.

7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.

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