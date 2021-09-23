Ломаченко назвав ім'я свого наступного суперника та анонсував дату бою

Про це повідомляє iFL TV.



За словами Ломаченка, бій відбудеться у Нью-Йорку.



"11 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі. Звичайно, я хочу реванш з Лопесом, але ніхто не знає, тому що сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову говорять "так". Ми не знаємо", - сказав Василь Ломаченко.

11 грудня Ломаченко зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі.

У 2019 році у ганця титул IBF відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, 4 серпня Боб Арум заявив, що наступним суперником Василя Ломаченка може стати Річард Коммі.

18 вересня промоутер повідомив, що Василь Ломаченко проведе наступний бій 11 грудня проти Коммі.

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