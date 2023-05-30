Про це Ломаченко розповів у коментарі ES News.

За його словами, після перегляду поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), він ствердився в думці, що судді незаслужено віддали перемгу Хейні з рахунком 116:112, 115:113, 115:113.

"Я подивився повтор нашого бою, і мій рахунок за раундами був 8:4. Це моя суб'єктивна думка, та все ж реальний рахунок близький до 7:5", - сказав Ломаченко.

Він висловив переконання, що всі, хто розуміється на боксі, вважають його переможцем.

"Є як є. Існує багато думок. Я щасливий, тому що ті, хто розуміється на боксі, любить бокс, поважає бокс, вважають, що я переміг", - зазначив Ломаченко.