Ломаченко передивився бій з Хейні та назвав свій рахунок
Василь Ломаченко заявив, що виграв у американця Девіна Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу щонайменше 7 з 12 раундів
Про це Ломаченко розповів у коментарі ES News.
За його словами, після перегляду поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), він ствердився в думці, що судді незаслужено віддали перемгу Хейні з рахунком 116:112, 115:113, 115:113.
"Я подивився повтор нашого бою, і мій рахунок за раундами був 8:4. Це моя суб'єктивна думка, та все ж реальний рахунок близький до 7:5", - сказав Ломаченко.
Він висловив переконання, що всі, хто розуміється на боксі, вважають його переможцем.
"Є як є. Існує багато думок. Я щасливий, тому що ті, хто розуміється на боксі, любить бокс, поважає бокс, вважають, що я переміг", - зазначив Ломаченко.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів, що боксер з України має намір продовжувати кар'єру після поразки від Девіна Хейні.
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