Ломаченко приїхав на бій Усик - Дюбуа у Вроцлав
Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко прибув до польського Вроцлава, щоб підтримати Олександра Усика
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на журналіста Яцека Яніка.
У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбудеться бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.
Транслятором бою є Megogo. Початок поєдинку не раніше 23:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа.
Зранку суботи, 26 серпня, ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко прибув до польського Вроцлава, щоб підтримати Усика.
- У травні 2023 року Олександр Усик не приїхав на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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