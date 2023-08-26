Ломаченко приїхав на бій Усик - Дюбуа у Вроцлав

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на журналіста Яцека Яніка.

У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбудеться бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.

Транслятором бою є Megogo. Початок поєдинку не раніше 23:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа.

Зранку суботи, 26 серпня, ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко прибув до польського Вроцлава, щоб підтримати Усика.