Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас.

"Усик не буде присутній на поєдинку. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, постраждалим. Це все треба організувати", - сказав Клімас.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.

Девін Хейні захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі.