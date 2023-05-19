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Головна Спорт Усик зігнорує і не приїде на бій Ломаченко - Хейні

Усик зігнорує і не приїде на бій Ломаченко - Хейні

19 травня, 2023 п'ятниця
17:37
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик не приїде на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас.

"Усик не буде присутній на поєдинку. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, постраждалим. Це все треба організувати", - сказав Клімас.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України. 

Девін Хейні захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі. 

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Бокс
Олександр Усик
Василь Ломаченко
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