Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Коли Ломаченко виходитиме в ринг, всюди будуть сині та жовті вогні. Вітання його країні, мужньому народу в Україні. Коли лунатимуть гімни, зокрема гімн України, думаю, багато людей згадають, як українці борються з агресорами з Росії. Цінуватимуть Лому та його співвітчизників", - заявив промоутер Боб Арум.

Після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.

Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.