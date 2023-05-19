"Всюди будуть сині та жовті вогні": промоутер пояснив, чому для України та світу важливий бій Ломаченка
Промоутер Боб Арум вважає, що бій Василя Ломаченка є важливим, щоб нагадати світу про Україну
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
"Коли Ломаченко виходитиме в ринг, всюди будуть сині та жовті вогні. Вітання його країні, мужньому народу в Україні. Коли лунатимуть гімни, зокрема гімн України, думаю, багато людей згадають, як українці борються з агресорами з Росії. Цінуватимуть Лому та його співвітчизників", - заявив промоутер Боб Арум.
Після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.
Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.
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26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.
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17 травня Ломаченко влаштував суперечку з Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів.
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