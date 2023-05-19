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"Всюди будуть сині та жовті вогні": промоутер пояснив, чому для України та світу важливий бій Ломаченка

19 травня, 2023 п'ятниця
04:01
Спорт Василь Ломаченко

Промоутер Боб Арум вважає, що бій Василя Ломаченка є важливим, щоб нагадати світу про Україну

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Коли Ломаченко виходитиме в ринг, всюди будуть сині та жовті вогні. Вітання його країні, мужньому народу в Україні. Коли лунатимуть гімни, зокрема гімн України, думаю, багато людей згадають, як українці борються з агресорами з Росії. Цінуватимуть Лому та його співвітчизників", - заявив промоутер Боб Арум.

Після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України. 

Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.  

Світ
Україна
Бокс
Василь Ломаченко
Війна з Росією
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