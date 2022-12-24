Ломаченко проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі: промоутер заявив про роботу над датою поєдинку
Промоутер Боб Арум розповів, що наступний бій американця Девіна Хейні буде з українцем Василем Ломаченком, зараз йде робота над датою бою
Про це повідомляє Boxingscene.
За словами Арума, сторони активно працюють над узгодженням дати та місця бою Ломаченко - Хейні.
"Його наступний бій буде з Ломаченком. Ми зараз працюємо над датою і місцем. Але це його наступний бій. Виграш чи програш Девіна стане великим, важливим фактором у боксі. Чудовий молодий чоловік. Дуже-дуже хороший боєць. Мені подобається, як він себе поводить. Мені подобається, як він б'ється. А поєдинок з Ломаченком - це бій з майстром. Тому буде дуже цікавий бій", - сказав промоутер Боб Арум.
Усі 4 головних пояси у легкій вазі (до 61,2 кг) - WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) належать саме Девіну Хейні.
- 5 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що боксер проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні у березні 2023 року
- 14 грудня Хейні заявив, що вимагає провести бій проти Ломаченка перед Рамаданом.
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