Ломаченко заробить $900 тис. за бій з абсолютним чемпіоном світу, - ЗМІ

Про це повідомляє українське видання "Чемпіон".

За інформацією джерела, Василь Ломаченко заробить $900 тис. у бою з Девіном Хейні.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.