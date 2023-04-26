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Ломаченко заробить $900 тис. за бій з абсолютним чемпіоном світу, - ЗМІ

26 квітня, 2023 середа
23:22
Спорт Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)

Боксер Василь Ломаченко отримає гонорар менший ніж $1 млн - за бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні

Про це повідомляє українське видання "Чемпіон".

За інформацією джерела, Василь Ломаченко заробить $900 тис. у бою з Девіном Хейні.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Бокс
Василь Ломаченко
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