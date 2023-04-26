Ломаченко заробить $900 тис. за бій з абсолютним чемпіоном світу, - ЗМІ
Боксер Василь Ломаченко отримає гонорар менший ніж $1 млн - за бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні
Про це повідомляє українське видання "Чемпіон".
За інформацією джерела, Василь Ломаченко заробить $900 тис. у бою з Девіном Хейні.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
- 31 березня Василь Ломаченко та Девін Хейні провели першу дуель поглядів перед боєм.
- 26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні.
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