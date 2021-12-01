Ломаченку запропонували бій за титул абсолютного чемпіона світу, але є одна умова

Про це повідомляє Thaboxingvoice.



За словами Лу Ді Белли, який є промоутером Камбососа, їхня сторона зацікавлена у бою з Ломаченком, адже він має солідний статус у боксі.



"Ломаченко стане нашим можливим суперником, якщо він переможе Коммі, але це ще під великим питанням. Я був промоутером Коммі, він страшенно гарний боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас. Якщо переможе Коммі, ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде більшим через статус Василя в індустрії", – сказав Ді Белла.



28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).



Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.



Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

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