Чемпіон світу викликав Ломаченка на бій за пояс WBC
Американець Девін Хейні, який є "регулярним" чемпіоном світу WBC у легкій вазі, зізнався, що готовий провести поєдинок із Василем Ломаченком
Про це повідомляє Fightnews.
За словами Хейні, він хоче битись з найкращими.
"Мені здається, що будь-який з великих боїв у легкій вазі зробить мою кар'єру більш вагомою. Це Лопес, Девіс чи Лома. Думаю, що цих трьох хлопців поважають. Я роками викликав Лому. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником. Я нікого не уникаю, ні від кого не бігаю. Я бажаю вийти в ринг та випробувати свої навички з найкращими бійцями", - сказав Хейні.
Девін Хейні, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради), 4 грудня зустрінеться з американцем Джозефом Діасом.
Ломаченко після поразки від Лопеса безрезультатно намагався добитися реваншу. Також українець розраховував на бій проти Хейні, адже займає перше місце у рейтингу WBC і може отримати статус обов'язкового претендента на титул.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
- 17 листопада суперник Василя Ломаченка ганець Річард Коммі заявив, що український боксер втрачає свої найкращі якості під тиском.
- 20 листопада промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум заявив про намір влаштувати його поєдинок з американцем Шакуром Стівенсоном.
- 28 листопада американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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