Ломаченку збираються організувати бій за повернення титулу чемпіона світу

Про це повідомляє LuckyPunch.

"Ми хотіли, аби Лома провів бій у грудні. Але він захотів взяти відпустку до кінця року. Відразу, як вона завершиться, можливо, у лютому ми зробимо йому великий бій", - сказав Боб Арум.

За словами промоутера, мова йде про бій проти австралійця Джорджа Камбососа за титул чемпіона світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

"Так. Все вірно. Василь може повернути собі титул. Якщо він переможе Камбососа, ми зробимо йому бої з іншими топами його ваги, і, можливо, з Шакуром Стівенсоном", - сказав Боб Арум.

Поразка Ломаченка від Хейні та відмова битись за титул WBC

Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.

2 серпня WBC оголосила володаря титулу в легкій вазі Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.

WBC планувала санкціонувати бій за вакантний пояс між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком. Проте українець відмовився виходити на ринг у 2023 році.

13 жовтня президент WBO Франциско Валькарсель розповів, що отримав інформацію, нібито Василь Ломаченко збирається завершити кар'єру.