Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За даними газети, секретна оперативна група, створена британським міністерством оборони, займалась отриманням боєприпасів радянського зразка. З плином війни в Україні це завдання ставало дедалі складнішим, оскільки у великих постачальників закінчувалися запаси.

У червні 2022 року Британія уклала угоду про купівлю 40 тисяч артилерійських снарядів і ракет, виготовлених на державних заводах Пакистану. Згідно з умовами угоди, Британія мала заплатити посереднику з Румунії – компанії Romtehnica – за купівлю пакистанської зброї.

В офіційних документах угоди зазначалося, що зброя буде передана з Пакистану до Великої Британії, а про Україну там не йшлось. Але, як повідомили NYT у Romtehnica, угода зірвалася після того, як пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.

Як ідеться в матеріалі видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна та її союзники почали скуповувати зброю радянського зразка "скрізь, де тільки могли". Серед іншого, державні українські компанії зверталися до брокерів у США та інших країнах по танки, гелікоптери, літаки й міномети.

Співрозмовники NYT розповіли, що і Британія, і США фінансували угоди, використовуючи треті країни і брокерів у тих випадках, коли країни-виробники не хотіли публічно визнавати, що вони надають зброю Україні.

Видання зазначає, що у січні в Болгарії розконсервували військовий завод "Терем - Цар Самуїл" у місті Костенець, яке за радянських часів виробляло 122-мм снаряди, проте було закрито 1988 року, коли завершилася холодна війна. Тепер конвеєри підприємства знову готові випускати боєприпаси.

Журналісти повідомляють, що на церемонії перерізання стрічки для нової виробничої лінії минулого місяця були присутні представники посольства США.