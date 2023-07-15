Лондону загрожує спалах кору через низький рівень вакцинації, - ЗМІ

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними агентства, кількість випадків кору в Англії вже зростає: 128 у першому півріччі порівняно з 54 випадками за весь 2022 рік. Дві третини випадків були виявлені в Лондоні, що пов'язано з нижчим рівнем вакцинації.

Зазначається, що люди віком від 19 до 25 років перебувають у групі особливого ризику через кампанії залякування проти вакцинації проти кору паротиту та краснухи на початку 2000-х років.

За даними відомства, рівень вакцинації проти зазначених хвороб серед дітей знаходиться на найнижчому рівні за останнє десятиліття.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 85% п'ятирічних дітей в Англії мають обидві дози щеплення, що нижче 95%, необхідних для запобігання спалахам.

"Кір дуже легко поширюється, але йому можна запобігти. Через давнє неоптимальне використання вакцин нині існує цілком реальний ризик виникнення великих спалахів у Лондоні", – сказала консультант-епідеміолог UKHSA Ванесса Саліба.