Лопес дізнався дату першого захисту титулу абсолютного чемпіона світу
Американський боксер Теофімо Лопес проведе перший захист титулу абсолютного чемпіона світу 4 жовтня у бою проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомляє BoxingScene.
Бій між Лопесом та Камбососом відбудеться 4 жовтня у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.
Поєдинок між американцем та австралійцем був запланований на 19 липня, але зірвався через позитивний тест на коронавірус у Лопеса.
Очікувалося, що зустріч відбудеться в Австралії, однак IBF (Міжнародна боксерська федерація) вирішила, що бій повинен пройти в країні, де немає жорстких карантинних обмежень.
У жовтні 2020 року українець Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF і позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- Нагадаємо, 5 вересня Теофімо Лопес заявив, що відмовляється проводити другий бій з Василем Ломаченком.
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