Лопес дізнався дату першого захисту титулу абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій між Лопесом та Камбососом відбудеться 4 жовтня у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.

Поєдинок між американцем та австралійцем був запланований на 19 липня, але зірвався через позитивний тест на коронавірус у Лопеса.

Очікувалося, що зустріч відбудеться в Австралії, однак IBF (Міжнародна боксерська федерація) вирішила, що бій повинен пройти в країні, де немає жорстких карантинних обмежень.

У жовтні 2020 року українець Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF і позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Нагадаємо, 5 вересня Теофімо Лопес заявив, що відмовляється проводити другий бій з Василем Ломаченком.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb