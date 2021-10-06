Лопес назвав умову, за якої погодиться на реванш з Ломаченком
Американський боксер Теофімо Лопес погодиться провести другий бій з Василем Ломаченком, якщо українець підніметься у першу напівсередню вагу
Про це заявив батько та тренер боксера Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю The Schmozone.
За його словами, Лопес погодиться зустрітися з Ломаченком вдруге лише за умови, що українець підніметься з легкої (до 61,2 кг) в першу напівсередню вагу (до 63,5 кг).
"Ми не будемо битися з Ломаченком, якщо він не підніметься в першу напівсередню вагу. Ми виступаємо в легкій вазі вже сім чи вісім років", - сказав Лопес-старший.
У американця зірвався бій з австралійцем Джорджем Камбососом, який мав відбутися 4 жовтня. Наразі невідомо, чи він відбудеться взагалі. Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани.
У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі.
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5 жовтня стало відомо, що промоутерська компанія Top Rank може змусити Теофімо Лопеса провести другий бій проти Василя Ломаченка.
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