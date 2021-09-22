Лопес оголосив ультиматум через захист титулів, які відібрав у Ломаченка

Про це повідомляє журналіст Грег Розенштейн у twitter.

За його словами, він розмовляв з Лопесом і боксер запевнив його, що не погодиться перенести поєдинок з 4 жовтня на 16 жовтня за ініціативою стрімінгового сервісу Triller, який є організатором бою.

"Щойно поспілкувався з Теофімо Лопесом, який сказав мені, що його титульний бій проти Джорджа Камбососа не перенесуть з 4 жовтня, як того хоче Triller. "Дата не зміниться. Ми твердо стоїмо на цьому. Це просто показує, наскільки вони неорганізовані". Лопес каже, що його команда подасть в суд, якщо це знадобиться", - написав Розенштейн.

Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.

Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).

