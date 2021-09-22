Лопес оголосив ультиматум через захист титулів, які відібрав у Ломаченка
Американський боксер Теофімо Лопес відмовився переносити бій за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомляє журналіст Грег Розенштейн у twitter.
За його словами, він розмовляв з Лопесом і боксер запевнив його, що не погодиться перенести поєдинок з 4 жовтня на 16 жовтня за ініціативою стрімінгового сервісу Triller, який є організатором бою.
"Щойно поспілкувався з Теофімо Лопесом, який сказав мені, що його титульний бій проти Джорджа Камбососа не перенесуть з 4 жовтня, як того хоче Triller. "Дата не зміниться. Ми твердо стоїмо на цьому. Це просто показує, наскільки вони неорганізовані". Лопес каже, що його команда подасть в суд, якщо це знадобиться", - написав Розенштейн.
Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.
Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.
Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 21 вересня Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з Джорджем Камбососом, якщо їхній поєдинок вкотре перенесуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.79
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе