Лопес висунув ультиматум організаторам бою, який заважає його реваншу з Ломаченком
Американський боксер Теофімо Лопес відмовляється битися з австралійцем Джорджем Камбососом у жовтні
Про це повідомляє BoxingScene.
У розпорядженні видання опинився лист, в якому адвокат американського боксера Патрік Інгліш вимагає від організатора поєдинку компанії Triller та IBF (Міжнародної боксерської федерації) провести поєдинок раніше жовтня та перенести його з Австралії.
"Ми отримали копію запиту від Triller про відтермінування бою. Нам пропонують провести поєдинок 14 жовтня. Але ми категорично проти, оскільки ця пропозиція порушує правила IBF - з дати торгів, які відбулися в лютому, мине півроку, це пряме порушення контракту", - написав адвокат.
Він також наголосив, що Теофімо Лопес вимагає провести бій з обов'язковим претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом, який мав відбутися у червні, але зірвався через коронавірус в американця, не пізніше вересня.
"29 червня Лопес здав негативний тест на COVID-19, про що ми поінформували всі сторони. Triller оголосив про те, що бій перенесено на 14 серпня. Але незважаючи на це, контракту нам так і не надали. А тепер Triller просить в IBF перенести поєдинок на жовтень. Ми не бачимо жодних причин для того, щоб в IBF задовольнили цей запит. Просимо організацію зобов'язати Triller надати нам нарешті контракт з датою до кінця вересня та іншим місцем проведення бою", - зазначив адвокат Лопеса.
У жовтні 2020 року українець Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.
Після перемоги українця у червні над японцем Масайоші Накатані, боксери домовилися провести реванш. На заваді його організації у 2021 році стоїть саме бій Лопеса проти Камбососа.
- 10 липня стало відомо, що Теофімо Лопес хоче відмовитися від поєдинку з Джорджем Камбососом заради реваншу з Василем Ломаченком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе