Лоукостер Ryanair запускає в листопаді новий рейс "Київ-Мальта"

Про це повідомляє avianews.com.



Авіакомпанія буде літати два рази на тиждень: по вівторках і суботах. Перший рейс відбудеться 2 листопада.

На сайті Ryanair з розкладом рейсів зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.



Видання повідомляє, що Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проекту з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проектів Мальти.

Українська авіакомпанія SkyUp у серпні розпочне виконувати рейси з Києва до Парижа та Ніцци