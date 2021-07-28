Лоукостер Ryanair запускає в листопаді новий рейс "Київ-Мальта"
Дочірня компанія лоукостера Ryanair - Malta Air з листопада почне виконувати рейси за маршрутом "Київ-Мальта"
Про це повідомляє avianews.com.
Авіакомпанія буде літати два рази на тиждень: по вівторках і суботах. Перший рейс відбудеться 2 листопада.
На сайті Ryanair з розкладом рейсів зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.
Видання повідомляє, що Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проекту з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проектів Мальти.
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