Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Відповідаючи на запитання, чи захисник команди Ілля Забарний провів останній матч за "Динамо", румунський тренер відповів, що можливо гра була останньою на посаді головного тренера для нього особисто.

"Чому? Ви вважаєте, що він може більше не потрапити до складу? Можливо, для мене це був останній матч, але не для Забарного", - сказав Луческу.

77-річний румунський тренер очолив "Динамо" у 2021 році та у новому сезоні не зміг вивести киян до групового раунду Ліги чемпіонів. Команда продовжить виступи у Лізі Європи.

28 серпня "Динамо" стартувало у чемпіонаті України з розгромної домашньої поразки від "Дніпра-1".

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