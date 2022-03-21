Луганщина на днях отримає ще 600 тонн гумвантажу, - голова Луганської ОВА
На днях Луганщина отримає 600 тонн гумвантажу. Це дасть змогу уникнути голоду в області
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, передає "Еспресо. TV".
"Гумкоридор спрацював: 200 тон продуктів, медикаментів, засобів гігієни вже в громадах Луганщини, а 250 людей евакуйовано в безпечні міста. Завтра-післязавтра отримуємо ще близько 600 тон гумвантажу", - сказав Сергій Гайдай.
Також він відзначив, що досі під обстрілами: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, а Гірська громада постраждала від російської авіації.
"Орки зосереджують свою увагу на Донеччині та Луганщині, хочуть повністю захопити, проте ніколи цього не буде! ЗСУ не дозволять! Донбас - це Україна!", - наголосив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, на Луганщині всі населені пункти постраждали від окупантів, цілі вулиці непридатні для життя, - Гайдай
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