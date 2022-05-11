Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Можлива участь білоруських військових у російській спецоперації – це ще більший удар для рейтингів Лукашенка. Це одна з причин, чому він петляє. Для Лукашенка тема номер один – власна влада. Відповідно, якщо буде вигідно, він буде з Путіним, якщо ж буде не вигідно, Лукашенко кине президента РФ. Так було вже не раз в історії", – сказав Тишкевич.

Також він зазначив, що політичним кроком Лукашенка зараз буде віддалення від Путіна. Публічна підтримка ідей президента РФ також залишає негативний слід для електорату Лукашенка.

"Станом на сьогодні Лукашенко буде намагатись певною мірою "відпетляти" від Путіна. Якщо не повторити 2014 рік, Лукашенко розуміє, що це вже неможливо, то принаймні він спробує дистанціюватись від президента РФ на скільки можливо", – зауважив експерт.



5 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь привела окремі підрозділи збройних сил у вищі ступені боєготовності.

Білоруське військове керівництво розпочало перевірку боєготовності військ та розгортання сил спецоперацій на трьох напрямках, зокрема на кордоні з Україною



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